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“التجمع القبطي الدولي” يهنىء مصر على عضوية مجلس الأمن

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“التجمع القبطي الدولي” يهنىء مصر على عضوية مجلس الأمن “التجمع القبطي الدولي” يهنىء مصر على عضوية مجلس الأمن

الرئيس عبد الفتاح

قدم التجمع القبطي الدولي، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، لحصول على مقعد غير دائم لمجلس الأمن.
> وقال كمال عبد النور رئيس التجمع القبطي الدولي في بيان، اليوم الخميس، أن ذلك يؤكد سلمية وشعبية ثورة ٣٠ يونيو وبدء عودة مصر إلى مسارها الطبيعى إقليمياَ، دولياَ، محلياَ، أيضاَ لتحقيق العدالة الإجتماعية بين جميع افراد الشعب المصرى طبقاَ لقرارات وقوانين الامم المتحدة
> وأضاف “عبد النور” قائلاً: يأتي فوز مصر عن الاتحاد الأفريقي للمرة السادسة، بعد غياب 20 عامًا عن عضوية المجلس، حيث سبق انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي 5 مرات.

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