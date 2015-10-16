في_القمة - عبد الوهاب: لولا اشتباك اللاعبين لخرجت المباراة مثالية

يعتقد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي أن مباراة فريقه ضد غريمه الزمالك كانت ستخرج مثالية لولا اشتباك اللاعبين في الدقائق الأخيرة.

ولعب الفريقان قمة السوبر على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات وتوج الأهلي بالسوبر بعد الفوز 3-2.

ووقف رمضان صبحي على الكرة في لقطة استعراضية ليكرر ما فعله في مباراة الفريقين بالدور الثاني لدوري الموسم الماضي، بعد اللقطة اشتعل الملعب واشتبك لاعبي الفريقين بالأيدي، حتى خرج الحكم من اللقاء لخمس دقائق قبل أن يعود لاستكمال اللقاء بعد هدوء الموقف.

وقال عبد الوهاب في تصريحات لقناة النهار رياضة عقب اللقاء: "لولا الاشتباك الذي حدث في الدقائق الأخيرة لخرجت المباراة مثالية".

وأضاف حول عقاب رمضان صبحي على هذه اللقطة الاستعراضية "عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" هو المدير الفني للفريق وسيفعل ما يراه صحيحا حول ذلك".

شاهد اللقطة التي اشعلت اللقاء من هنا

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