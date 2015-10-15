بالصور.. توصيل خط مياه جديد لمجمع مدارس قرية كلابشة بأسوان

قرر محافظ أسوان مصطفي يسري، توصيل خط مياه جديد لمجمع مدارس قرية كلابشة الجديدة، ضمن قرى مشروع العون الغذائي على نفقة المحافظة، بجانب تحمل المحافظة لكافة مصروفات الكتب المدرسية لجميع الطلاب في مدارس قرى المشروع الثلاثة للتخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة المقيمة بهذه القرى.

وجاء ذالك خلال جولة محافظ أسوان المفاجئة لقرى العون الغذائى بكلابشه الجديدة.

وجه مصطفى يسري على الفور مدير عام التربية والتعليم بسرعة إيفاد لجنة من المديرية لرصد جميع مشكلات المدرسة تمهيداً لحلها.

وكان المحافظ قد قام بجولة تفقدية لقرى مشروع العون الغذائي الواقعة علي بعد 70 كم جنوب مدينة أسوان والتي تضم قري كلابشة الجديدة وتوماس وعافية وبشاير الخير بإجمالي 450 أسرة مخصص لهم 2250 فدان تم إستصلاحها وجاري زراعتها تحت إشراف المشروع التابع لوزارة الزراعة حيث رافقه في الجولة مديري الري والصحة والزراعة والتموين ورئيس الوحدة القروية لقري مشروع العون الغذائي والتى أستهلها بزيارة لمحطة رفع مياه الري بقرية كلابشة الجديدة بناءاً على مطالب وشكاوى أهالى القرية حيث تضم 4 طلمبات رفع لري زمام 750 فدان ووجه المحافظ مسئولي مشروع العون الغذائي بسرعة تركيب العوامة الخاصة بالمحطة بعد إنتهاء أعمال الصيانة بها ، وخاصة بعد تعرضها للغرق نهاية العام الماضي وذلك لضمان توفير المياه اللازمة لرى الأراضى المستصلحة بكميات مناسبة وعدم تعرضها للعطش و البوار نتجة نقص مياه الرى على الرغم من توافرها بالترعة الرئيسية بشكل دائم.