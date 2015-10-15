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أحمد موسى : "أمريكا سايبة العالم كله وبتدور عليا أنا"

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أحمد موسى : "أمريكا سايبة العالم كله وبتدور عليا أنا" أحمد موسى : "أمريكا سايبة العالم كله وبتدور عليا أنا"
قال الإعلامى أحمد موسى، إن السقطة الكبرى التى وقعت فيها إحدى أكبر وكالات الأنباء الأمريكية والعالمية تكشف عن الأكاذيب التى تروجها أمريكا بعدما أدرجت أسمى على قوائم المرشحين للبرلمان المقبل، وتابع: "الأمريكان بيشككوا فى كل حاجة.. الأمريكان سيبين الدنيا كلها ومش بتدور غير عليا أنا".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى"، أن هذه الوكالات تأخذ معلوماتها عن جماعة الإخوان الإرهابية كما كانت تفعل إبان مكتب الإرشاد، موجهًا الشكر لموقع "اليوم السابع" الذى كشف هذه التقارير وقام بنشرها، وتابع:"أشكر القائمين على اليوم السابع والأستاذ دندراوى الهوارى".

وتابع: "أنا امتنعت عن خوض الانتخابات حتى أقدم إعلامًا محايدًا"، مشددًا على أن أمريكا جزء من حلف الإرهاب، كما أن الإدارة الأمريكية الحالية تموله فى جميع أنحاء العالم، وتابع: أرسلت 50 طن أسلحة لجبهة النصرة فى سوريا وهترسل طائرات أيضًا".

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