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"البحوث الفلكية": كوكب زحل يقترن مع هلال "محرم" فجر غد

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"البحوث الفلكية": كوكب زحل يقترن مع هلال "محرم" فجر غد "البحوث الفلكية": كوكب زحل يقترن مع هلال "محرم" فجر غد
أكد الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن سماء ستشهد، فجر غد الجمعة، ظاهرة اقتران كوكب زحل مع الهلال الجديد لشهر محرم، حيث يصل لأقرب مسافة منه.

وأضاف "تادرس"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تصعب رؤية الكوكب باستخدام العين المجردة، مؤكدا أنه لابد من توافر وسائل وتليسكوبات خاصة لرؤيته، وسيُشاهد الاقتران مباشرة بعد غروب الشمس فوق الأفق الجنوبى الغربى، حيث يقترن كوكب زحل مع الهلال على مسافة درجتين قوسيتين فقط فى كوكبه العقرب.

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مصر 365

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