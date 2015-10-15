أحمد موسى يعرض أسماء مرشحى الجماعة الإرهابية فى 5 محافظات

عرض الإعلامى أحمد موسى، أسماء عناصر تنظيم الإخوان، التى دفعتهم الجماعة الإرهابية فى 5 محافظات، لخوض انتخابات البرلمان.

وشدد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى"، على ضرورة توعية المواطنين بهذه العناصر لأخذ الحيطة والحذر منهم وتجنب التصويت لهم.

وقال موسى إن الإخوان المرشحين بمحافظة الجيزة هم:

الاسم: أشرف أمين عبد العال عقل

>الوظيفة: مدرب كرة قدم – إخوان مستقل

>الاسم: محمد بدوى عبد المجيد بدوى

>الوظيفة: مدرس بكلية طب – جامعة القاهرة

>الاسم: طارق عبدالمنعم حسان وشهرته طارق الملط

>- عضو مجلس شورى سابق بالتعيين عام 2012 ومن العناصر الإخوانية بالمحافظة

>الاسم: يوسف عبد النبى عبد الغني

>الوظيفة: صاحب الشركة العربية للتسويق

>إخوان مستقل – حزب الوسط الجديد

محافظة البحيرة:

>الاسم: شاكر محمود ندا

>الوظيفة: مدير إدارة كوم حمادة التعليمية

>إخوان – مستقل

>الاسم: سامى عبد العزيز موسى حسن

>الوظيفة: طبيب أمراض نساء وتوليد

>إخوان – مستقل

>الاسم: على عبد الله على عبد القادر

>الوظيفة: طبيب بشري

>إخوان – مستقل – من المرتبطين بالقيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح، وسبق التحفظ على مستشفى مكة بمركز إبشواى والى يعد شريكا بها

>الاسم: محمد عبد التواب يوسف القاضى

>الوظيفة: طبيب بشرى

>إخوان مستقل – حزب مصر الحديثة

>ويعد من عناصر النشاط المتطرف بمحل إقامته وارتبط اسمه بالقيادى الإخوانى حسن يوسف

محافظة الفيوم:

>الاسم: خالد يوسف السيد قطب

>الوظيفة: مدرس – إخوان – مستقل

>الاسم: جمال محمد محمد عثمان

>الوظيفة: محام

>إخوان مستقل – الحركة الوطنية المصرية

>الاسم: محمد محمود أمين الليموني

>الوظيفة: "محامى حر"

>إخوان – مستقل – الحركة الوطنية المصرية

>الاسم: أحمد عيسى أحمد عبد الجواد الشيمي

>الوظيفة: موجه بمديرية التربية والتعليم بالفيوم

>إخوان مستقل

>الاسم: ياسر محمد عبد الجواد عبد الموجود

>الوظيفة: مندوب مبيعات بشركة حسام أبو الفتوح

>إخوان – مستقل – مدفوع من الجماعة الإرهابية لخوض الانتخابات

>محافظة بنى سويف

>الاسم: عادل مصطفى محمد على الخولي

>الوظيفة : أستاذ بكلية طب بيطرى – بنى سويف

>إخوان – مستقل

>الاسم: محمد محمود إبراهيم محمود

>الوظيفة: مهندس زراعي

>إخوان – مستقل

مركز شرطة أبو قرقاص:

>السيد مجدى معتمد محمد سعداوى – عضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطنى أعوام 1990- 2000- 2005 – 2010

>أطفيح

>عاصم على عبد الحليم سيد الجمل – عضو مجلس شعب سابق عن دورة 2000 عن الحزب الوطني

>الصف

>علاء السعيد إبراهيم حسنى عابد وشهرته علاء عابد – عضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطنى عام 2010

محافظ أسيوط:

>الاسم: أحمد خليفة عبد الله دياب

>الوظيفة: رئيس جمعية تنمية المجتمع بالعونة

>إخوان – مستقل – سبق خوضه انتخابات مجلس الشعب عن حزب الوسط

>الاسم: أحمد لطفى جودة سلمان

>الوظيفة: محام بالنقض

>إخوان مستقل

>الاسم: هلال عبد الحميد حسن اسماعيل

>الوظيفة: معلم خبير لغة عربية

>إخوان – مستقل – الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعي