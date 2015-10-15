أحمد موسى يعرض أسماء مرشحى الجماعة الإرهابية فى 5 محافظات

وشدد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى"، على ضرورة توعية المواطنين بهذه العناصر لأخذ الحيطة والحذر منهم وتجنب التصويت لهم.
وقال موسى إن الإخوان المرشحين بمحافظة الجيزة هم:
الاسم: أشرف أمين عبد العال عقل
>الوظيفة: مدرب كرة قدم – إخوان مستقل
>الاسم: محمد بدوى عبد المجيد بدوى
>الوظيفة: مدرس بكلية طب – جامعة القاهرة
>الاسم: طارق عبدالمنعم حسان وشهرته طارق الملط
>- عضو مجلس شورى سابق بالتعيين عام 2012 ومن العناصر الإخوانية بالمحافظة
>الاسم: يوسف عبد النبى عبد الغني
>الوظيفة: صاحب الشركة العربية للتسويق
>إخوان مستقل – حزب الوسط الجديد
محافظة البحيرة:
>الاسم: شاكر محمود ندا
>الوظيفة: مدير إدارة كوم حمادة التعليمية
>إخوان – مستقل
>الاسم: سامى عبد العزيز موسى حسن
>الوظيفة: طبيب أمراض نساء وتوليد
>إخوان – مستقل
>الاسم: على عبد الله على عبد القادر
>الوظيفة: طبيب بشري
>إخوان – مستقل – من المرتبطين بالقيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح، وسبق التحفظ على مستشفى مكة بمركز إبشواى والى يعد شريكا بها
>الاسم: محمد عبد التواب يوسف القاضى
>الوظيفة: طبيب بشرى
>إخوان مستقل – حزب مصر الحديثة
>ويعد من عناصر النشاط المتطرف بمحل إقامته وارتبط اسمه بالقيادى الإخوانى حسن يوسف
محافظة الفيوم:
>الاسم: خالد يوسف السيد قطب
>الوظيفة: مدرس – إخوان – مستقل
>الاسم: جمال محمد محمد عثمان
>الوظيفة: محام
>إخوان مستقل – الحركة الوطنية المصرية
>الاسم: محمد محمود أمين الليموني
>الوظيفة: "محامى حر"
>إخوان – مستقل – الحركة الوطنية المصرية
>الاسم: أحمد عيسى أحمد عبد الجواد الشيمي
>الوظيفة: موجه بمديرية التربية والتعليم بالفيوم
>إخوان مستقل
>الاسم: ياسر محمد عبد الجواد عبد الموجود
>الوظيفة: مندوب مبيعات بشركة حسام أبو الفتوح
>إخوان – مستقل – مدفوع من الجماعة الإرهابية لخوض الانتخابات
>محافظة بنى سويف
>الاسم: عادل مصطفى محمد على الخولي
>الوظيفة : أستاذ بكلية طب بيطرى – بنى سويف
>إخوان – مستقل
>الاسم: محمد محمود إبراهيم محمود
>الوظيفة: مهندس زراعي
>إخوان – مستقل
مركز شرطة أبو قرقاص:
>السيد مجدى معتمد محمد سعداوى – عضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطنى أعوام 1990- 2000- 2005 – 2010
>أطفيح
>عاصم على عبد الحليم سيد الجمل – عضو مجلس شعب سابق عن دورة 2000 عن الحزب الوطني
>الصف
>علاء السعيد إبراهيم حسنى عابد وشهرته علاء عابد – عضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطنى عام 2010
محافظ أسيوط:
>الاسم: أحمد خليفة عبد الله دياب
>الوظيفة: رئيس جمعية تنمية المجتمع بالعونة
>إخوان – مستقل – سبق خوضه انتخابات مجلس الشعب عن حزب الوسط
>الاسم: أحمد لطفى جودة سلمان
>الوظيفة: محام بالنقض
>إخوان مستقل
>الاسم: هلال عبد الحميد حسن اسماعيل
>الوظيفة: معلم خبير لغة عربية
>إخوان – مستقل – الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعي