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7 لجان عامة و843 فرعية في انتخابات «النواب» ببني سويف

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7 لجان عامة و843 فرعية في انتخابات «النواب» ببني سويف 7 لجان عامة و843 فرعية في انتخابات «النواب» ببني سويف

أرشيفية

أعلنت محافظة بني سويف، عن تجهيز 843 لجنة فرعية و7 لجان عامة لاستقبال مليون و598 ألفا و615 ناخبًا وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب “المرحلة الأولى» المقرر عقدها خلال يومي 18 و19 من أكتوبر الجاري.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، اليوم الخميس، على عقد اجتماعات مع الأجهزة المعنية للوقوف على إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات؛ لضمان توفير كافة سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بمدن ومراكز المحافظة.

وأشار بيان المحافظة، إلى عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف فرعية بالمراكز الإدارية السبعة، لمتابعة العملية الانتخابية والعمل على توفير كافة سبل التأمين للمواطنين، ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في مناخ آمن وحرية كاملة، لإنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق واستكمال كافة مؤسسات الدولة وبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة.

يذكر أن محافظة بني سويف، قسمتها لجنة تقسيم الدوائر إلى 7 دوائر انتخابية، وخصصت لها 14 مقعدًا فرديًا يتنافس عليها 160 مرشحًا ما بين مستقل وحزبي، فضلًا عن منافسات انتخابات القوائم التي تندرج بها المحافظة ضمن إقليم الصعيد.

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