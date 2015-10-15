«سيف اليزل»: الأحزاب الدينية لن تزيد عن 5% في البرلمان القادم

توقع اللواء سامح سيف اليزل، منسق قائمة في حب مصر، ألا تزيد نسبة الأحزاب الدينية في مجلس النوب القادم على 5%، لأن الأحزاب الدينية وعلى رأسها حزب النور، لم تعد ذات أهمية بالنسبة للشعب المصري، وأرضيتها في الشارع بالكاد تنعكس على البرلمان بـ5%.

> وقال سامح سيف اليزل، خلال مقابلة تليفزيونية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على شبكة تليفزيون الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل: إن كل ما يفعله حزب النور، من استخدامه الشعارات الدينية لجذب الأصوات الانتخابية، لم تعد مؤثرة مع الشعب المصري الذي أصبح على دراية ووعي كامل بما يحدث حوله.

> وعن دعم الرئيس السيسي للقائمة، صرح منسق قائمة في حب مصر: بأن الرئيس السيسي، لم يدعم القائمة بأي شيء، وما تردد حول أن قائمة “في حب مصر”، هي قائمة الدولة، غير صحيح على الإطلاق.