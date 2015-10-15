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جامعة بنى سويف تشارك في منتدى الجامعات البريطانية

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جامعة بنى سويف تشارك في منتدى الجامعات البريطانية جامعة بنى سويف تشارك في منتدى الجامعات البريطانية

الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بنى سويف

أكد الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بنى سويف، مشاركة الجامعة من خلال وحدة التعاون الدولي بها في منتدى الجامعات البريطانية المصرية تحت عنوان “مشروع إصلاح نظام التعليم العالي المصري”.

وقال لطفي إن وزارة التعليم العالي، نظمت المنتدى أمس الأربعاء، والذي تم التجهيز له وأعدت له وحدة التعاون الدولي بالجامعة 3 ورش عمل تحضيرية سابقة لهذا المنتدى، والذي يسهم في دعم التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والبريطانية بالتعاون مع منظومة التعليم العالي البريطاني للاستفادة من تجربتهم بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن ذلك التعاون يتم من خلال عقد شراكة معهم لرفع كفاءة العملية التعليمية بالجامعات المصرية، وسيتم تنفيذ برامج علمية مشتركة من خلال زيارة 12 رئيس جامعة بريطانية لمصر.

وأوضح لطفى أنه تم الاستفادة من تجربة بريطانيا في إعادة هيكلة منظومة التعليم العالي، وتوحيد جهات الإنفاق ورفع القدرات لأعضاء هيئة التدريس وكيفية إعداد كوادر إدارية لمساندة الإدارة الأكاديمية للجامعات.

وأكد أنه تم التركيز على عدة محاور في هذا المنتدى أهمها الرؤية المشتركة للبحث العلمي وتجربة بريطانيا في تقويم التعليم العالي، وسيتم عقد لقاءات مشتركة بين رؤساء الجامعات المصرية والبريطانية لمناقشة مجالات التعاون المشترك وإعداد البرامج العلمية خلال المرحلة المقبلة.

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