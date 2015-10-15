مقتل 22 عراقيا وإصابة 32 آخرين فى هجمات متفرقة شمال شرقى بغداد

ذكرت الشرطة العراقية اليوم الخميس أن 22 مدنيا شخصا قتلوا وأصيب 32 أخرون فى سلسلة حوادث عنف متفرقة شهدتها مناطق تابعة لمحافظة ديالى 57 كم شمال شرقى بغداد.

وأبلغت المصادر أن " خمسة مدنيين قتلوا وأصيب تسعة أخرون بانفجار عبوة ناسفة فى حى العربى فى قضاء المقدادية شمال شرقى بعقوبة كما قتل 4 وأصيب 8 فى انفجار عبوة ناسفة فى منطقة حى المفرق غربى مدينة استهدفت تجمعا للعمال".

وذكرت المصادر " ان عبوة ناسفة موضوعة بالقرب من سوق شعبى انفجرت فى منطقة السوامرة وسط المدينة تسببت بمقتل ثلاثة مدنيين واصابة ستة اخرين بجروح وان خمسة مدنيين قتلوا وأصيب تسعة اخرون اثر سقوط اكثر من 14 قذيفة هاون على قرى المخيسة وابو خنازير التابعة لناحية ابى صيدا شمال شرقى بعقوبة ".

واوضحت " ان خمسة مدنيين قتلوا بهجمات من مسلحين مجهولين لأسباب مجهولة وبحوادث أمنية متفرقة فى المقدادية وبعقوبة ومركز قضاء الخالص ".