أخبار عاجلة

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 22 عراقيا وإصابة 32 آخرين فى هجمات متفرقة شمال شرقى بغداد

Google+ Print
مقتل 22 عراقيا وإصابة 32 آخرين فى هجمات متفرقة شمال شرقى بغداد مقتل 22 عراقيا وإصابة 32 آخرين فى هجمات متفرقة شمال شرقى بغداد
ذكرت الشرطة العراقية اليوم الخميس أن 22 مدنيا شخصا قتلوا وأصيب 32 أخرون فى سلسلة عنف متفرقة شهدتها مناطق تابعة لمحافظة ديالى 57 كم شمال شرقى بغداد.

وأبلغت المصادر أن " خمسة مدنيين قتلوا وأصيب تسعة أخرون بانفجار عبوة ناسفة فى حى العربى فى قضاء المقدادية شمال شرقى بعقوبة كما قتل 4 وأصيب 8 فى انفجار عبوة ناسفة فى منطقة حى المفرق غربى مدينة استهدفت تجمعا للعمال".

وذكرت المصادر " ان عبوة ناسفة موضوعة بالقرب من سوق شعبى انفجرت فى منطقة السوامرة وسط المدينة تسببت بمقتل ثلاثة مدنيين واصابة ستة اخرين بجروح وان خمسة مدنيين قتلوا وأصيب تسعة اخرون اثر سقوط اكثر من 14 قذيفة هاون على قرى المخيسة وابو خنازير التابعة لناحية ابى صيدا شمال شرقى بعقوبة ".

واوضحت " ان خمسة مدنيين قتلوا بهجمات من مسلحين مجهولين لأسباب مجهولة وبحوادث أمنية متفرقة فى المقدادية وبعقوبة ومركز قضاء الخالص ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟