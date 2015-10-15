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روسيا تبدى استعدادها لدعوة ممثلى الجيش السورى الحر إلى موسكو للتشاور

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روسيا تبدى استعدادها لدعوة ممثلى الجيش السورى الحر إلى موسكو للتشاور روسيا تبدى استعدادها لدعوة ممثلى الجيش السورى الحر إلى موسكو للتشاور
صرح ميخائيل بوجدانوف ،مبعوث الرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسى بأن روسيا على استعداد لدعوة ممثلى الجيش السورى الحر لزيارة موسكو لإجراء مشاورات معهم.

وذكر بوجدانوف لوكالة أنباء نوفوستي الروسية اليوم الخميس أنه "كلما كانت المشاورات مع ممثلى الجيش السورى الحر أسرع ، كان ذلك أفضل" . واستطرد بالقول أنه "عندما كان فى باريس مؤخرا، التقى بعض السوريين بالسفارة الروسية، وهؤلاء قالوا إنهم كانوا مرتبطين مع الجيش السورى الحر فى وقت سابق".

وقال بوجدانوف إن أعضاء الجيش السورى الحر فى شمال سوريا انخرطوا مع (داعش وجبهة النصرة)، لأسباب تتعلق بكونهم خائفين أو لحاجتهم للأموال.

وأضاف "إن كل السوريين الذين تحدثت معهم وحاولت إيجاد اتصال مع الجيش السورى الحر يتحدثون عن عدم وجود قائد موحد لهذا الجيش:" مشيرا إلى أن موسكو تحدثت على جميع المستويات ومع الجميع؛ لكى يلتحق كل من على استعداد لمحاربة الإرهاب بجبهة واسعة لمكافحة الإرهاب.

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