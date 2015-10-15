“العليا للانتخابات” تنفي نقل لجان انتخابية بالجيزة إلى «مناطق آمنة»

نفت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة، صحة ما نشر بإحدى الصحف اليومية في عددها الصادر اليوم، حول نقل لجان بمحافظة الجيزة إلى “مناطق آمنة”، مؤكدة أن المقار التي جرى اختيارها لانتخاب مجلس النواب، كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وقال المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان – في تصريح اليوم الخمس – إن الانتخابات ستبدأ في الخارج اعتبارا من بعد غد “السبت” من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وفق توقيت كل دولة، ويتخلل هذه الفترة ساعة راحة ينظمها رئيس لجنة الانتخاب في كل دولة.

وناشدت اللجنة العليا للانتخابات، جموع الناخبين بضرورة التأكد من عدد المقاعد المخصصة للدائرة في النظام الفردي قبل إدلاء الناخب بصوته، بحيث يختار من المرشحين عدد مساو لهذه المقاعد حتى يكون تصويته صحيحا، وأن يختار قائمة واحدة فقط من بين القوائم المترشحة بالنسبة للانتخاب بنظام القوائم الانتخابية.

، برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة، صحة ما نشر بإحدى الصحف اليومية في عددها الصادر اليوم، حول نقل لجان بمحافظة الجيزة إلى “مناطق آمنة”، مؤكدة أن المقار التي جرى اختيارها لانتخاب مجلس النواب، كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وقال المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان – في تصريح اليوم الخمس – إن الانتخابات ستبدأ في الخارج اعتبارا من بعد غد “السبت” من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وفق توقيت كل دولة، ويتخلل هذه الفترة ساعة راحة ينظمها رئيس لجنة الانتخاب في كل دولة.

وناشدت اللجنة العليا للانتخابات، جموع الناخبين بضرورة التأكد من عدد المقاعد المخصصة للدائرة في النظام الفردي قبل إدلاء الناخب بصوته، بحيث يختار من المرشحين عدد مساو لهذه المقاعد حتى يكون تصويته صحيحا، وأن يختار قائمة واحدة فقط من بين القوائم المترشحة بالنسبة للانتخاب بنظام القوائم الانتخابية.

أ ش أ