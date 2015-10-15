الرئيس السودانى يلتقى طالبا أمريكيا اعتقل بسبب "ساعة يد"

التقى الرئيس السوداني عمر البشير صبيا أمريكيا يبلغ من العمر 14 عاما، اعتقل للاعتقاد بأن الساعة التي صنعها بنفسه وأراد ان يطلع معلميه عليها هي عبارة عن قنبلة، وفقا لإذاعة سودانية رسمية.

والد الطفل أحمد محمد، محمد حسن الصوفى، سوداني هاجر إلى الولايات المتحدة وهو مرشح رئاسى سابق كان يدير المعارضة ضد البشير.

وذكرت إذاعة أم درمان اليوم الخميس أن البشير التقى الصبي وعائلته قبل يوم فى القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأعرب أحمد عن سعادته للقاء البشير وأبدى رغبته فى مقابلته مرة أخرى باختراع جديد.

واعتقلت السلطات الأمريكية أحمد الشهر الماضى من مدرسته مكبل اليدين واقتيد إلى مركز اعتقال بعد أن أظهر ساعة رقمية للمعلمين فى مدرسة دالاس الثانوية.

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