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محمد صلاح يكشف موعد جلسته مع مرتضى وفيريرا ' من أجل مصلحة الزمالك '

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محمد صلاح يكشف موعد جلسته مع مرتضى وفيريرا ' من أجل مصلحة الزمالك ' محمد صلاح يكشف موعد جلسته مع مرتضى وفيريرا ' من أجل مصلحة الزمالك '

كشف محمد صلاح المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك موعد جلسته مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقب إعلان الأخير توليه منصب المدرب العام.

الأهلي فاز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في السوبر المصري ليتوج بطلا للمسابقة.

وشن مرتضى منصور هجوما قويا عقب المباراة على البرتغالي جوزفالدو فيريرا مشيرا إلى أنه "مدرب فاشل فاشل وهو سبب الهزيمة".

ليعلن مرتضى تعيين كلا من محمد صلاح كمدرب عام وطارق مصطفى في نفس المنصب مع صلاحية وضع التشكيل.

وأكد محمد صلاح موافقته على المهمة التي أسندها له مرتضى منصور قائلا: "أعشق الزمالك وفي أي وقت يطلبني أنفذ ما يريد".

وأضاف في تصريحات عبر قناة TEN "يوم السبت القادم موعد الاجتماع مع مرتضى منصور ومجلس الزمالك وعلى ما أعتقد فيريرا سيحضر الاجتماع".

وأتم "على الجميع الاستماع وتنفيذ ما يطلبه مرتضى منصور لأنه المسؤول ومن أجل مصلحة الزمالك وهي الأهم".

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فيديو اليوم السابع