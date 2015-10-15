متعب: غالي أكثر اللاعبين رجولة الذين رأيتهم في حياتي

أثنى عماد متعب مهاجم الأهلي وقائد الفريق بأداء زميله حسام غالي في اللقاء الذي انتهى بالفوز على الزمالك 3-2 في كأس السوبر.

وقال متعب لقناة الحياة 2 عقب المباراة:"غالي أكثر اللاعبين رجولة الذين رأيتهم في حياتي، وإصراري على أن يتسلم كأس البطولة هو حقه".

وأضاف"حققنا بطولة مهمة للغاية، وأشكر الجماهير على مساندتهم لنا طوال الفترة الأخيرة".

وواصل"إلى جماهير الأهلي، ارفعوا رؤوسكم، فالأهلي ناد كبير، وخسارة بطولة أو اثنين ليست نهاية الدنيا".

وأتم"المباراة كانت صعبة للغاية، والزمالك فريق كبير، هنأته بالفوز بالدوري والكأس في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، ولكن البطولات القادمة ستكون من نصيب الأهلي".