أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
مقتل 20 شخصًا على الأقل جراء انقلاب عبارة في ميانمار -
ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

متعب: غالي أكثر اللاعبين رجولة الذين رأيتهم في حياتي

Google+ Print
متعب: غالي أكثر اللاعبين رجولة الذين رأيتهم في حياتي متعب: غالي أكثر اللاعبين رجولة الذين رأيتهم في حياتي

أثنى عماد متعب مهاجم الأهلي وقائد الفريق بأداء زميله حسام غالي في اللقاء الذي انتهى بالفوز على الزمالك 3-2 في كأس السوبر.

وقال متعب لقناة الحياة 2 عقب المباراة:"غالي أكثر اللاعبين رجولة الذين رأيتهم في حياتي، وإصراري على أن يتسلم كأس البطولة هو حقه".

وأضاف"حققنا بطولة مهمة للغاية، وأشكر الجماهير على مساندتهم لنا طوال الفترة الأخيرة".

وواصل"إلى جماهير الأهلي، ارفعوا رؤوسكم، فالأهلي ناد كبير، وخسارة بطولة أو اثنين ليست نهاية الدنيا".

وأتم"المباراة كانت صعبة للغاية، والزمالك فريق كبير، هنأته بالفوز بالدوري والكأس في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، ولكن البطولات القادمة ستكون من نصيب الأهلي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع