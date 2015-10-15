في_القمة - الزمالك يطالب الأهلي بالتصدي لأفعال رمضان صبحي ' الصبيانية '

عقب حسام غالي قائد الأهلي على ما فعله زميله الشاب رمضان صبحي خلال لقاء الفريق ضد الزمالك يوم الخميس.

ولعب الفريقان قمة السوبر على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات وتوج الأهلي بالسوبر بعد الفوز 3-2.

ووقف رمضان صبحي على الكرة في لقطة استعراضية ليكرر ما فعله في مباراة الفريقين بالدور الثاني لدوري الموسم الماضي، بعد اللقطة اشتعل الملعب واشتبك لاعبي الفريقين بالأيدي، حتى خرج الحكم من اللقاء لخمس دقائق قبل أن يعود لاستكمال اللقاء بعد هدوء الموقف.

وقال غالي في تصريحات لقناة نايل سبورت عقب اللقاء: "دوري كقائد أحاول دائما مساعدة اللاعبين الصغار في مثل هذه المواقف".

وقام غالي بتعنيف زميله الشاب بشدة عقب هذه اللقطة التي كاد أن تتسبب في إفساد اللقاء.

وأضاف "كنت صغيرا وكان اللاعبين الكبار في الأهلي ينقلون خبراتهم لي ولزملائي الصغار، وهذا ما أفعله الآن بصفتي أكبر لاعبي الفريق سنا".

شاهد اللقطة التي اشعلت اللقاء من هنا

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