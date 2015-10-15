محاكمة مغني الراب «جاي زي» بتهمة سرقة لحن للموسيقارالمصري بليغ حمدي

مثل المغني جاي زي أمام محكمة لوس انجلوس الاربعاء 14 أكتوبرللإدلاء بإفادته في قضية إدانته بتهمة التعدي على حقوق التأليف للموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي.

وبدأت منذ مساء الثلاثاء أولى الجلسات في قضية اتهام ورثة الموسيقار الراحل بليغ حمدي المغني الأمريكي جاي زي بسرقة مقطع من الموسيقى التي كان ألفها حمدي عام 1957 لأغنية “خسارة خسارة” للفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

وكان جاي زي قد أصدر أغنيته المثيرة للجدل “بيغ بيمبين” عام 1999، مع نغمة شرقية على الناي تستمر طوال كل مدة الأغنية. وقال المحامون إن المنتج الأميركي للأغنية تيمبالاند عثر على هذا المقطع عند استماعه إلى أسطوانة موسيقية مجهولة المصدر وإنه كان يعتقد أن هذه الموسيقى ملكية عامة ولا توجد حقوق للمؤلف خاصة بها، وذلك قبل دفعه 100 ألف دولار لشركة “EMI Music Arabia” بغية الحصول على رخصة استغلالها عام 2001 وإنهاء الأزمة.

وأضاف محامي تيمبالاند أنه تم دفع الأموال لعائلة بليغ حمدي فيما أنكر أن تكون أغنية جاي زي قد استخدمت الكثير من عناصر الأغنية الأصلية باعتبار أن الموسيقى كانت بسيطة لدرجة لا تجعلها تحظى بحقوق ملكية.

في المقابل قال ورثة الموسيقار المصري الراحل إن جاي زي وتيمبالاند كان عليهما الحصول على إذن منهم أيضا لأن فيديو كليب أغنية “بيغ بيمبين” يتضمن أشعارا غير مهذبة وفاضحة.

روسيا اليوم