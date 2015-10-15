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بالصور..الجيش العراقي يدمر مقرين لـ “داعش”في الأنبار

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بالصور..الجيش العراقي يدمر مقرين لـ “داعش”في الأنبار بالصور..الجيش العراقي يدمر مقرين لـ “داعش”في الأنبار

القوات العراقية تطهر مصفاة بيجي

وجه الجيش العراقي  ضربة أسفرت عن تدمير مقرين لتنظيم “داعش” الإرهابي ومستودع للأسلحة شمالي الفلوجة في محافظة الأنبار.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان اليوم الخميس  أن “طيران القوة الجوية قصف، مقرين ومستودعين للأسلحة تابعين لتنظيم داعش في منطقة البو شجل شمالي الفلوجة، مما أسفر عن تدميرها بالكامل”.

وفي محافظة صلاح الدين أعلنت قوات الحشد الشعبي تحرير ناحية الصينية التي تعد من أهم معاقل “داعش”. وأكد المتحدث باسم “كتائب حزب الله” جعفر الحسيني أن قوات الحشد تتمركز داخل الناحية الواقعة شمالي تكريت.

وكان طيران الجيش العراقي وجه ضربة أسفرت عن تدمير مركبة ومقتل 5 من عناصر التنظيم الإرهابي في ناحية الصينية. يذكر أن الصينية كانت القوات العراقية فرضت حولها حصارا محكما وتعرضت لقصف مكثف تمهيدا لاقتحامها بعد السيطرة على قاعدتها الجوية.

أما في مصفاة بيجي فقد بدأت المجموعات المتخصصة التابعة للقوات العراقية بتفكيك العبوات المزروعة في بعض مواقع المصفاة بعد دخول القوات المشتركة إليها، وفق ما ذكره مراسلنا.

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