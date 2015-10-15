تشكيل غرفة عمليات بديوان عام محافظة الأقصر لمتابعة الانتخابات البرلمانية‎

وجه محمد بدر محافظ الأقصر، بتزويد غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الانتخابات بكافة الأجهزة والوسائل التي تمكن الغرفة من أداء عملها على الوجه الأمثل، حيث تم تخصيص أكثر من 15 جهاز كمبيوتر محمول «لاب توب» وأجهزة تليفونات وخطوط انترنت وشاشات عرض كبيرة لمتابعة العملية الانتخابية في كافة انحاء المحافظة، ورصد أي انتهاكات او تجاوزات في شوارع المحافظة من خلال كاميرات المراقبة وإبلاغ الأجهزة المعنية بها فورا.

كما وجه المحافظ بتخصيص خطوط تليفونات للتواصل مع مختلف المعنيين بالعملية الانتخابية، وكذلك خط تليفون خاص للتواصل مع الصحفيين والاعلاميين والمراسلين لنقل البيانات والاخبار وتزويدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة، مؤكدًا على ضرورة التواصل الفعال مع الجميع.

> وكان محافظ الأقصر قد كلف بتشكيل غرفة عمليات موسعة على أعلى مستوى بإشراف اللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الأقصر، ورئاسة العميد أحمد طارق مدير المتابعة الميدانية، تضم ممثلين عن ادارات الازمات والمتابعة والإعلام ومركز المعلومات وبالتنسيق مع رؤساء المدن والقري وكافة المعنيين بالعملية الانتخابية .