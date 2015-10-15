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«في حب مصر»: حصول مصر على مقعد مجلس الأمن انتصار لدولة 30 يونيو

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«في حب مصر»: حصول مصر على مقعد مجلس الأمن انتصار لدولة 30 يونيو «في حب مصر»: حصول مصر على مقعد مجلس الأمن انتصار لدولة 30 يونيو

المهندس أحمد السجيني، المتحدث الإعلامي لقائمة في حب بقطاع غرب الدلتا

قال المهندس أحمد السجيني، المتحدث الإعلامي لقائمة في حب مصر بقطاع غرب الدلتا، إن حصول مصر على مقعد غير دائم بمجلس الأمن انتصار حقيقي لدولة 30 يونيو.

وأضاف أن ذلك يعد بداية لنهوض مصر واستعادة دورها المحوري داخليا وخارجيا، ويؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح بعد التخلص من حكم جماعة الإخوان التي وصلت للحكم بعد القفز على ثورة 25 يناير، وكادت أن تضيع مصر لولا يقظة شعبها.

وأضاف “السجيني” خلال تصريحات صحفية أنه يتقدم بالتهنئة للشعب المصري وللرئيس عبد الفتاح وللدبلوماسية المصرية، مؤكدًا أن هذا دليل ثقة وتأييد المجتمع الدولي لمصر.

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