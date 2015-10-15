جابر القرموطى لـ"هانى قدرى": "أنت ماتنفعش وزير مالية أنت آخرك وزير كشك"

وصف الإعلامى جابر القرموطى، وزير المالية، هانى قدرى دميان، بوزير "كشك"، وقال إنه لا يصلح لمهام الوزارة بحسب قوله.

وأضاف القرموطى، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" على فضائية "ontv"، أن وزير المالية صرح خلال المؤتمر الاقتصادى لدار "أخبار اليوم"، بأن مصر ستحصل على قرض من البنك الدولى بقيمة 3 مليارات دولار، بينما أعلنت وزيرة التعاون، أن الحكومة ما زالت فى طور التفاوض على هذا القرض.

وتابع القرموطى: "أنت مالك بـ3 مليارات ولا غيره؟.. أنت عرفت خبر داخل الحكومة تقوله ليه؟.. أنت ماتنفعش تكون وزير مالية أنت وزير كشك آخرك كشك وربنا".

واستطرد القرموطى: "ممكن نصنع كارت إنذار لأى وزير يصدر عنه خطأ على أن يترك منصبه بمجرد صدور الخطأ الثانى منه.. انتم هتجننونا.. تضارب تصريحات داخل الحكومة ليه؟.. توجد وزيرة للتعاون الدولى تتحدث أنت ليه.. ليه تتكلم؟".

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