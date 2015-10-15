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محمد هنيدى يعبر عن حزنه بعد خسارة الزمالك بصور من أفلامه

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محمد هنيدى يعبر عن حزنه بعد خسارة الزمالك بصور من أفلامه محمد هنيدى يعبر عن حزنه بعد خسارة الزمالك بصور من أفلامه
عبر الفنان الكوميدى محمد هنيدى عن حزنه بعد خسارة نادى الزمالك أمام نظيره الأهلى 2-3 فى مباراة كأس السوبر والتى انتهت منذ قليل.

ونشر هنيدى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، صورتين من أفلامه، الأولى من فيلم فول الصين العظيم معلقا عليها بعبارته الشهيرة "انا وثيق من الفوز" ،والثانية وهو عبوس الوجه معلقا عليها "بعد المباراة.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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