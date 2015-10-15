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ننشر نتيجة توزيع أبناء سيناء والبحر الأحمر المستفيدين من الـ5% بالجامعت

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات، نتيجة توزيع أبناء سيناء و البحر الأحمر المستفيدين من نسبة الـ 5%، التى أقرها المجلس من قبل للتخفيف على طلاب محافظتى سيناء والبحر الأحمر بالتحاقهم بالجامعات القريبة من أماكن سكنهم.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، وافق فيما يخص توزيع الطلاب أبناء محافظات (جنوب سيناء، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، والوادى الجديد) المستفيدين من قرار المجلس بشأن تخفيض الحد الأدنى المعلن بنسبة 5% لأبناء المناطق النائية، على الآتى:

بالنسبة لأبناء محافظتى شمال وجنوب سيناء، وافق المجلس على توزيع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات الطب على كليات الطب بجامعات (قناة السويس، وبورسعيد، والزقازيق)، وتوزيع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات الصيدلة وطب الأسنان على جميع كليات الصيدلة وطب الأسنان بالجامعات المصرية، وتوزيع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بباقى الكليات على جامعات (قناة السويس وبورسعيد والسويس)، وتوزيع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات فريدة طبقاً لقواعد التوزيع الإقليمى لهذه الكليات.

بالنسبة لأبناء محافظة البحر الأحمر، وافق المجلس على توزيع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة على هذه الكليات بجامعات (جنوب الوادى، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والسويس، وعين شمس، وحلوان)، وتوزيع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بباقى الكليات على جامعات (جنوب الوادى، والسويس، وحلوان، وعين شمس)، وتوزيع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات فريدة طبقاً لقواعد التوزيع الاقليمى لهذه الكليات. بالنسبة لأبناء محافظة مرسى مطروح: وافق المجلس على توزيع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات المختلفة على هذه الكليات بجامعة الإسكندرية، وتوزيع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات فريدة طبقاً لقواعد التوزيع الإقليمى لهذه الكليات.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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