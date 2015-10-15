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نبيل العربى: فوز مصر فى مجلس الأمن نجاحا للدبلوماسية المصرية

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نبيل العربى: فوز مصر فى مجلس الأمن نجاحا للدبلوماسية المصرية نبيل العربى: فوز مصر فى مجلس الأمن نجاحا للدبلوماسية المصرية
هنأ الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والشعب المصرى بمناسبة حصول على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن، معتبرا هذا نجاحا للدبلوماسية المصرية النشطة إقليميا ودوليا .

وقال الأمين العام: "إن فوز مصر بهذا المقعد ليؤكد مجددا على دور مصر الريادى الذى نتوقع أن يسهم بشكل كبير خلال وجودها في مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة فى إنصاف القضايا العربية والإسهام بشكل فاعل فى إصلاح مجلس الأمن خاصة فى ظل المتغيرات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط والنزاعات فى العديد من دول العالم" .

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أمله فى الدفع قدما عبر الدور المصرى فى مجلس الأمن نحو إرساء دعائم السلام والاستقرار والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل الأزمات في العديد من دول المنطقة لاسيما فى سوريا وليبيا واليمن، وكذلك إيجاد سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب التى أصبحت تهدد السلم والأمن فى العالم أجمع.

كما تقدم الأمين العام بالشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية على جهودها في دعم القضايا العربية خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن

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مصر 365

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