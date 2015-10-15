تفاصيل مقتل حداد القليوبية.. ترش: ياسر كان صاحبنا واشترى منا مخدرات ورفض سداد 500 جنيه.. "ترش": ليلة الحادث رحت له مع "العصير وشاورما وعلام" لمطالبته وعندما حاول الهروب خلصنا عليه ورمناه فى المجارى

اعترافات المتهم

بقلب جاحد جامد اعترف "أحمد.ع.م" وشهرته (ترش) 25 سنة عاطل، أحد قاتلى "ياسر.ا.ا" - 35 سنة حداد مسلح سابق اتهامه فى 6 قضايا [حيازة سلاح نارى وضرب وتبديد] أخرهم برقم 37 جنايات مركز بنها لسنة 2010 أن القتيل صاحبهم وكان تاجر مخدرات صغير واشترى كمية مخدرات شكك من صاحبهم بـ500 جنيه ولم يسدد المبلغ وفى ليلة الحادث توجهنا إحنا الـ4 إلى منزلة لنطالبة بالفلوس وبعد مشادة كلامية واعتذارات وهمية رفض السداد وحاول الهروب، فضربه صاحبى بالنار ومات، وأنا اتمسكت وأصحابى هربوا".>وأقر المتهم أنه كان شريكًا لكل من "حمادة.ع.ع" وشهرته (شاورما) 29 سنة عاطل، و"علام.ف.ع"31 سنه عاطل، و"يحيى.م.ح" وشهرته (العصير) 35 سنة، فى جريمة القتل وأن المجنى عليه حصل من المتهم الثانى على كمية من المواد المخدرة لبيعها ولم يسدد من ثمنها 500 جنيه وعند مطالبته تهرب منه، فتوجهنا إليه جميعًا وطالبناه بالمبلغ فحاول الفرار وهنا أطلق المتهم الثالث أعيرة صوبه محدثًا إصابته التى أودت بحياته واستولى على هاتفه المحمولة وألقيناه بالمصرف وتركنا القتيل بمكان العثور وهربنا.

واعترف المتهم أنهم يخفون الأسلحة النارية والذخائر المستخدمة في نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة لدى "عبيد.م.ع" 40 سنه عاطل، والذى باستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته بندقيتين آليتين و3 خزينة و83 طلقة من ذات العيار، و3 بنادق خرطوش و50 جرام حشيش وأعترف أن المتهمين أخفوا هذه المضبوطات عنده .

بداية الواقعة

تشكيل فريق بحث

>كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا بالمحضر رقم 7653 إدارى مركز بنها لسنة 2015 الخاص بالعثور على جثة "ياسر.ا.ا" - 35 سنة حداد مسلح سابق اتهامة فى 6 قضايا [حيازة سلاح نارى – ضرب – تبديد] آخرهم برقم 37 جنايات مركز بنها لسنة 2010 - مصابة بطلق نارى -وبحوزته هاتف محمول وسلاح أبيض (مطواة) وعدد من الأقراص المخدرة.>تشكل فريق بحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير إدارة البحث الجنائى، بالتنسيق مع مفتش الأمن العام بالمديريه، ضم مفتش وضباط مباحث فرقة ومركز بنها، برئاسة العميد حسام فوزى رئيس قسم المباحث الجنائية، توصل الى هوية الجناه وهم كل من " أحمد. ع. م" وشهرته (ترش) 25 سنة عاطل"حمادة ع ع "وشهرته ( شاورما ) 29 سنه عاطل، و"علام ف ع "31 سنه عاطل، و"يحيي م ح" وشهرته (العصير) 35 سنه واللذين كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص في السرقات بالإكراه واستهداف تجار المواد المخدرة والاستيلاء على ما بحوزتهم من مواد مخدرة ومتحصلات البيع تحت تهديد الأسلحة النارية.

باستهداف المتهمين أمكن ضبط الأول، وتحرر له ملحق بالمحضر الأصلى، إحالته إلى النيابة العامة.

>