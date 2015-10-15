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غدا.. بدء الاحتفالات بمولد السيد البدوى والمديريات تنهى استعداداتها

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غدا.. بدء الاحتفالات بمولد السيد البدوى والمديريات تنهى استعداداتها غدا.. بدء الاحتفالات بمولد السيد البدوى والمديريات تنهى استعداداتها
ابتداء من صباح غد الجمعة، يحتفل الآلاف من محبى العارف سيدى أحمد البدوى القطب الصوفى الكبير بمولده فى مدينة طنطا.

واستعدت محافظة الغربية للاحتفال بالمولد من خلال جميع القطاعات، وشدد سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية على توفير كل الخدمات الطبية لزوار "البدوى".

ورفعت مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد شرشر درجة الاستعدادات إلى القصوى فى جميع المستشفيات مع نشر الفرق الطبية بنطاق ساحة المسجد ومناطق الاحتفالات، للتعامل مع أى ظرف طارئ، إضافة إلى نشر سيارات الإسعاف بمحيط الاحتفالات.

ورفعت مديرية بالغربية حالة الطوارئ، وأصدر محافظ الغربية توجيهاته لوكيل وزارة التموين بزيادة حصص المخابز من الدقيق لتوفير الخبز طوال فترة الاحتفالات بالمولد الأحمدى إلى جانب التنسيق مع مباحث التموين لشن حملات على المحلات والسلع الغذائية المعروضة فى المحلات للتأكد من سلامتها قبل بيعها للمواطنين.

ورفعت مديرية أمن الغربية برئاسة اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية درجة الاستعدادات القصوى فى جميع القطاعات الأمنية لتأمين المسجد الأحمدى وساحات الاحتفالات بمنطقة سيجر، وتركيب كاميرات مراقبة فى ساحة الاحتفالات ومحيط المسجد وإلزام أصحاب المحلات لتركيب كاميرات مراقبة لرصد أى عناصر إجرامية.

وتفقد اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يرافقه اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية خدمات تأمين المسجد وساحات الاحتفالات بالمولد الأحمدى للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أى تداعيات أمنية محتملة، حيث تفقد مدير الأمن خدمات تأمين المسجد الأحمدى والشوارع الجانبية له وساحة الاحتفال بمنطقة سيجر وقام بتوجيه الضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والتأكيد على شدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على المنشآت الهامة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

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مصر 365

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