تنفيذى الوادى الجديد يناقش استعدادات المحافظة للانتخابات البرلمانية

عقد المجلس التنفيذى للوادى الجديد اجتماعه الشهرى اليوم برئاسة اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد وحضور اللواء محمد قاسم مدير الأمن واللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة ورؤساء مراكز المدن والقيادات الأمنية والتنفيذية.

ناقش عشماوى مع الحضور استعدادات كل مركز لاستقبال الانتخابات وأكد إنشاء غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات بديوان عام المحافظة متصلة بغرف عمليات المراكز ليتم ربطها بغرف عمليات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء وذلك لمواجهة أي مشكلة ومتابعة العملية الانتخابية.

وأضاف عشماوى بأن تم توفير طاقم طبي انتشار سريع بكل مركز مكون من 6 أطباء أساتذة جامعيين لمواجهة أى حالات مرضية قد تحدث بأي لجنة انتخابية.

ووجه المحافظ بضرورة توفير المناخ الأمن للعملية الانتخابية وذلك بتأمين الشرطة لجميع المقار الانتخابية والاستعداد الكامل لمواجهة أي مشكلة أمنية قد تطرأ.

كما وجه بضرورة توفير كل سبل الراحة سواء للناخب أو القائمين علي العملية الانتخابية وذلك بإنشاء مظلات أمام كل لجنة تقي الناخبين من حرارة الشمس وأيضا توفير أماكن انتظار وتجهيزها بمقاعد للناخبين خاصة المسنيين رجال ونساء واعمل على سرعة إنتهاء تصويتهم لعودتهم لمنازلهم نظرًا لظروفهم الصحية.

وطالب محافظ الوادى الجديد وسائل الإعلام والإذاعة المحلية بالمحافظة بتشجيع المواطنين للخروج للمشاركة في العملية الانتخابية .

وأشار المحافظ الى أن الجهاز التنفيذي يعمل بحيادية وشفافية وعملة الرئيسى تنظيم العملية الانتخابية ومواجهة أى مشاكل وتذليل أى عقبات قد تعرقل سير عمل أى لجنة بجميع مراكز المحافظة.

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