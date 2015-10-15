في_القمة - التشكيل الرسمي.. إيفونا يقود هجوم الأهلي ورمضان صبحي أساسيا

يدفع عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي بماليك إيفونا في خط هجوم الأهلي ضد الزمالك.

الأهلي سيواجه الزمالك على لقب السوبر على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات.

إيفونا تعرض لإصابة خلال مران الفريق الأخير إلا أنه عاد وظهر في التشكيل الأساسي على عكس المتوقع.

فيما سيشارك لأول مرة بعد عودتهما لمصر عبر الأهلي الثنائي رامي ربيعة وأحمد حجازي مدافعي الفريق واللذان لم يشاركا في نهائي الكأس بسبب عدم قيدهما.

ويشارك وليد سليمان منذ البداية إلى جانب رمضان صبحي بينما خرج مؤمن زكريا من القائمة.

وفيما يلي تشكيل الأهلي ضد الزمالك:

حراسة المرمى: إكرامي

الدفاع: صبري رحيل - أحمد حجازي - رامي ربيعة - أحمد فتحي

الوسط: حسام غالي - حسام عاشور - عبد الله السعيد - وليد سليمان - رمضان صبحي

الهجوم: ماليك إيفونا