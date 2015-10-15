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الجاسم أمام الشهري.. صراع صناع اللعب في قمة الدوري السعودي

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الجاسم أمام الشهري.. صراع صناع اللعب في قمة الدوري السعودي الجاسم أمام الشهري.. صراع صناع اللعب في قمة الدوري السعودي

يعتبر تيسير الجاسم أهم صانع لعب في تشكيلة الأهلي، يصنع الفرص للسومة، مع قدرته على القدوم من الخلف من أجل التسجيل. بينما يحيى الشهري هو صانع اللعب الخالص، لأنه يعتمد أكثر على تمريراته الحاسمة، وحبه لوصول غيره إلى الشباك، لذلك لغة الأرقام مهمة في الحكم على مردود الكبار قبل القمة.

هجوميا

عدد المباريات الملعوبة: الجاسم 3، الشهري 3.

عدد الأهداف: الجاسم 2، الشهري 0.

صناعة الأهداف: الجاسم 0، الشهري 1.

صناعة الفرص: الجاسم 5، الشهري 6.

أهداف أكثر للجاسم، لكن مع صناعة أكبر للشهري، نسبة شبه متساوية بين الثنائي المميز.

دفاعيا

التحام ناجح: الجاسم 4، الشهري 4.

قطع الكرات: الجاسم 3، الشهري 2.

مخالفات ضد: الجاسم 4، الشهري 3.

يلعب الثنائي الكبير في الأمام أكثر، نظراً لاعتماد الفريقين على طريقة لعب مشابهة، بتمركز ثنائي محوري في الوسط، لذلك هناك حرية هجومية كاملة للجاسم والشهري.

مقارنة عامة

تمريرات: الجاسم 119، الشهري 168.

دقة التمرير: الجاسم 83 %، الشهري 85 %.

مواجهات ناجحة: الجاسم 16، الشهري 16.

يمتاز النجمان بدقة التمرير، نتيجة تفوقهما في عملية صناعة اللعب، لكن نسبة تمرير الشهري أكبر، نظراً لاعتماد فريق النصر على أسلوب الاستحواذ بشكل أكبر، فيما يتكفل الجاسم ببعض المهام الدفاعية في طريقة لعب الأهلي.

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