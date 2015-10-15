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رئيس لجنة الوفد بالأقصر: مرشحو الحزب الأكثر قبولا فى الشارع

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رئيس لجنة الوفد بالأقصر: مرشحو الحزب الأكثر قبولا فى الشارع رئيس لجنة الوفد بالأقصر: مرشحو الحزب الأكثر قبولا فى الشارع
قال المستشار محمد عمر الطاهر رئيس لجنة الوفد العامة بالأقصر، إن مرشحى الوفد بالمحافظة هم الأكثر قبولا فى الشارع والأقدر على التعبير عن المواطن وحل مشكلاته والاستجابة لمطالبه، مشيراً إلى تكثيف التواجد الحزبى لقيادات اللجنة لدعم مرشحى الحزب، بجانب تشكيل غرفة عمليات بكل دائرة لمتابعة العملية الانتخابية.

وأضاف رئيس لجنة الوفد العامة بالأقصر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مرشحى الوفد خير من يمثل مواطنى بمختلف الدوائر، مشيرا إلى أن لجان الوفد بمدن وقرى الأقصر، وضعت خطة للالتحام بالجماهير وتبنى مطالبها عبر افتتاح مكتب لخدمة المواطنين وتلقى شكواهم بمقر كل لجنة.

وأوضح محمد عمر الطاهر، أن البرنامج الانتخابى لمرشحى الوفد بالأقصر، وهم كل من (عباس حزين بدائرة إسنا وإمام حباشى بدائرة القرنة، وأحمد سيد أبوالمجد بدائرة أرمنت، وعدنان الشقيرى بدائرة مدينة الأقصر، وعمر عبدالله على حسن بمركز الأقصر) يتضمن استكمال مشروع الصرف الصحى بمدينة القرنة، ومد شبكته لتشمل قرى البعيرات والأقالته وقامولا، بجانب العمل على حل مشكلة الظهير الصحراوى، بقرى البر الغربى للأقصر، والملاصقة لحرم المنطقة الأثرية عبر تشكيل لجان مشتركة من الآثار وأملاك الدولة، وذلك لتحديد الحيز الحقيقى لحرم المناطق الأثرية بهدف تخفيف الضغط على الأراضى الزراعية، التى تلتهما الزيادة السكانية بجانب حل أزمة الإسكان التى يعانى منها سكان غرب الأقصر.

وشدد الطاهر على إيجاد حلول لمشكلة انقطاع مياه الشرب فى غرب الأقصر وشرقها وجنوبها وشمالها، وإحلال وتجديد شبكات وخطوط مياه الشرب وزيادة قدراتها، وذلك لحل المشكلة والقضاء على ظاهرة انفجار مواسير وخطوط المياه فى الكثير من المناطق، وتغطية المناطق السكانية المحرومة من أعمدة الإنارة بشوارعها مثل قرية البعيرات وغيرها من القرى، وإيجاد حل عاجل وعادل لمشكلة المهجرين من مساكنهم بمنطقة قرنة مرعى الأثرية، والذين لم يتسلم قرابة 50% منهم لمساكنهم البديلة والتعويضات المقررة لهم، للعام الخامس على التوالى، ويتضمن حلولاً لمشكلات المواطنين فى إسنا وأرمنت والطود والبياضية والزينية والقرنة بجانب مدينة الأقصر.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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