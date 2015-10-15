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تشييع جنازة عقيد الشرطة بحضور محافظ المنوفية

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تشييع جنازة عقيد الشرطة بحضور محافظ المنوفية تشييع جنازة عقيد الشرطة بحضور محافظ المنوفية
شارك محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط فى تشييع جنازة العقيد هشام أحمد فريد الضابط بقوات الأمن المركزى بالمنوفية، والذى توفى أثناء تأدية عمله إثر وعكة صحية.
>تشييع الجثمان جاء فى جنازة عسكرية مهيبة بحضور شعبى كبير من مسجد سيدى على بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا وبحضور مدير أمن المنوفية اللواء محمد الديب واللواء محمد الشرقاوى مساعد الوزير لقطاع وسط الدلتا، واللواء مدحت المنشاوى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى والعميد حجازى الشرقاوى المستشار العسكرى.

وأكد عبد الباسط إن إخلاص رجال الشرطة هو ضمانة حريات المواطنين واحترام حقوقهم وضمان أمن ولولا تضحياتهم ما كان للوطن أن يعبر إلى بر الأمان فى ظل الظروف الراهنة وأن الشرطة والجيش هما الوطن الساهرة على أمن وحماية مقدرات الشعب.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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