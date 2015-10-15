غدًا.. "روتارى شرق الإسكندرية" يستأنف قافلة الخير بمنطقة ترعة الخندق

ينظم غدًا الجمعة نادى روتارى شرق الإسكندرية الفاعلية الثانية من قافلة الخير فى حب مصر عقب صلاة الجمعة بملعب طلمبات المياه بترعة الخندق.

تشمل الفاعلية قافلة طبية للكشف الطبى المجانى وصرف الأدوية المجانية بمعرفة نخبة من الأطباء والفنيين فى كل التخصصات وتنظيم الأسرة وفريق موازٍ من الأطباء للمسح الطبى للسكر والضغط و السمنة ومعمل ميدانى إضافة إلى إقامة سوق خيرى للملابس الجاهزة تقدم للمحتاجين من أبناء الحى

>كما يتم بالتعاون مع شركة أدوية فى القضاء على فيروس c فى إطار حملة إعلان الإسكندرية خالية من الفيروس 2016.

وأشار بيان صادر عن النادى منذ قليل إلى أن ذلك يأتى تماشيًا مع توجهات الدولة والإرادة السياسية في القضاء على فيروس سي حيث تقوم الحملة بعمل مسح أولى للفيروس للحد من انتشار المرض الخطير الذى يهدد حياة الكثيرين من أبناء الوطن ويشتد في المناطق الأقل حظًا.

ومن الناحية البيئية والتنموية تزرع الحملة 7 أشجار فواكه مثمرة يستطيع الأطفال تناول الفاكهة منها يقدم النادى محاضرة عن تمليح وتبخير الأسماك للصيادين بطريقة صحية في سابقة من التدريب المهنى الميدانى.

وعلى الصعيد التنويرى والتثقيفى تجهز الحملة عدة محاضرات تثقيفية فى مجالات تنظيم الأسرة، والحفاظ على البيئة، وفصل القمامة من المنبع وترشيد استخدام المياه، والتغذية الصحية غير المكلفة وفض النزاعات وتفهم الآخر.

وفى مجال التعليم سيتم افتتاح فصلاً أو أكثر لمحو الأمية بالمنطقة ذاتها وتتكفل القافلة بدفع مصاريف المدرسة لغير القادرين.

كان نادى روتارى الإسكندرية شرق نظم الفاعلية الأولى من قافلة الخير فى حب مصر بالتعاون بين كل من مديرية الصحة وكلية الطب بميدان المساجد بأبو العباس المرسى منذ قرابة الشهر وصرفت أدوية لـ1058 مريضًا مع عمل مسح طبي قرابة الـ700 وتحويل 7 حالات إلى مستشفيات لإجراء عمليات جراحية وفتح فصل محو أمية بحى الجمرك وتشجير الميدان.