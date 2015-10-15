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رئيس جامعة المنيا: السبت.. الافتتاح التجريبى لمستشفى الكلى والمسالك

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رئيس جامعة المنيا: السبت.. الافتتاح التجريبى لمستشفى الكلى والمسالك رئيس جامعة المنيا: السبت.. الافتتاح التجريبى لمستشفى الكلى والمسالك
أكد الدكتور جمال الددين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، نَقْل وحدة الغسيل الكلوى، ابتداءً من اليوم، استعدادًا لافتتاح المستشفى أمام الجمهور، افتتاحًا تجريبيًا ابتداءً من بعد غد السبت.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس جامعة المنيا، مع مجلس إدارة مستشفى الكلى والمسالك، اليوم الخميس، بحضور الدكتور إيهاب رفعت مدير المستشفى ناقش خلاله آخر الاستعدادات لاستقبال المرضى بمستشفى الكلى وتوفير طاقم التمريض وعربات الإسعاف والتنسيق مع مديرية الصحة لاستخدام المحرقة الخاصة بها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بمحرقة المستشفى الجامعي.

وأشار بيان لرئيس جامعة المنيا، إلى الموافقة على توفير أتوبيسات لنقل مرضى الغسيل الكلوى، وطاقم التمريض بالأيام الأولى من عمل المستشفى، لحين معرفتهم مقر المستشفى الجديد.

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