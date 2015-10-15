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القوى السياسية بالغربية تهنئ الشعب بحصول مصر على عضوية مجلس الأمن

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القوى السياسية بالغربية تهنئ الشعب بحصول مصر على عضوية مجلس الأمن القوى السياسية بالغربية تهنئ الشعب بحصول مصر على عضوية مجلس الأمن
أعربت القوى السياسية بالغربية عن فرحتها، لحصول على عضوية غير دائمة بمجلس الأمن وقدموا التهانى للشعب المصرى، مؤكدين أن هذا المقعد هو تتويج حقيقى لرحلات الدبلوماسية المصرية في الخارج التى أقرها ونفذها رئيس الجمهورية.

وقال عماد توماس رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بحزب الوفد والذى كان متواجدًا فى مقر الأمم المتحدة لمتابعة جلسة مجلس الأمن الدولى إنه يوم من أسعد الأيام، فوز بلادي بعضوية مجلس الأمن الدولى.

وأضاف توماس، ما أجمل الارتقاء بالمحافل الدولية، وما أجمل ارتفاع وترديد اسم بلادى على المستوى الدولى.

وقالت الدكتورة هالة توفيق مرشحة مجلس النواب بدائرة بندر طنطا، نهنئ أنفسنا بعضوية مجلس الأمن للمرة الخامسة، وهذا الفوز هو انتصار حقيقى للدبلوماسية المصرية وأحد مظاهر استعادة مصر لدورها الإقليمى والتاريخى.

وقال المهندس على عز مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة مركز طنطا، حق للشعب المصرى إن يفرح، فهذا المقعد تتويجًا لجولات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية الناجحة، مؤكدًا عودة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكانتها الطبيعية.

وقال العميد سعيد الشاذلى مرشح حزب المصريين الأحرار بدائرة بسيون وقطور أن شهر أكتوبر دائمًا هو شهر انتصارات واحتفالات ويشاء الله أن تكتمل فرحتنا ونحن نحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة بهذا المقعد الذى أعاد لمصر توازناتها العالمية، مقدمًا التهانى للشعب المصرى قيادة وشعبًا.

وأعرب محمد المسيرى عضو الهيئة العليا للوفد السابق والقيادى بتيار إصلاح الوفد عن فرحته بهذا النصر العظيم علي حد قوله، مؤكدًا أن الفوز بهذه العضوية دليل قاطع على نجاح السياسة الخارجية التي انتهجها ورسمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، واعتراف دولى بدور مصر فى المنطقة، مطالبًا القوى السياسية أن تعلو وترتقى وتنهض وتعمل لصالح مصر داخليًا حتى تكتمل المعادلة.

ومن جانبه أكد المستشار عبد المنعم السحيمى أمين حزب حماة الوطن بالغربية، أن فوز مصر بمقعد مجلس الأمن هو تكليل لجهود الرئيس عبد الفتاح الخارجية وزيارته الأخيرة إلى الأمم المتحدة هي التي ساهمت بشكل كبير في فوز مصر بمنصب عضوية مجلس الأمن خاصة في ظل الدعم الدولي الذي حصلت عليه مصر.

وأشار السحيمي، إلى أن مصر تستحق منصب عضوية مجلس الأمن لدورها الرائد في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر لن تتخلى عن دورها الإقليمي والتاريخي في المنطقة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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