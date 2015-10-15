بالصور.. برلمان الشباب بكفر الشيخ يطالب المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات

عقد اليوم الخميس برلمان شباب محافظة كفر الشيخ أولى جلساته بقاعة إعداد القادة بمديرية الشباب والرياضة رئاسة أحمد عبد الستار رئيس البرلمان وحضور 38 عضوا.

بدأت الجلسة بالسلام الوطنى وعرض جدول الأعمال وتشكيل لجنة القيم واللجنة العامة وتحويل طلبى إحاطة تقدم بهما عضوان، أحدهما إلى لجنة الإسكان عن عدم بناء وحدات سكنية للشباب والثانى إلى لجنة النقل والمواصلات مع تكليف لجنة الثقافة والإعلام بالمشاركة فى مبادرة دعم المشاركة السياسية للشباب، لحث المواطنين على النزول والمشاركة فى التصويت بالانتخابات القادمة.



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