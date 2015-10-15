سقوط موظف وزوجته هاربين من تنفيذ 40 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

ألقى رجال مباحث قسم أول الإسماعيلية القبض على موظف بالتربية والتعليم هارب من 38 حكما قضائيا وزوجته هاربة من حكمين قضائيين.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية بنجاح المقدم احمد الشناوى رئيس مباحث قسم أول ومعاونيه النقباء أمير الألفى ومحمد إبراهيم وعادل فياض فى القبض على (م . م . ص ) 50 سنة موظف بالتربية والتعليم مطلوب التنفيذ عليه فى 38 حكم قضائى بتهم" تبديد " باجمالى عقوبات تقترب من ال10 سنوات سجن، كما تمكن من القبض على زوجته (أ . إ . أ) 45 سنة ربة منزل مطلوب التنفيذ عليها فى حكمين قضائيين بتهمة " تبديد".