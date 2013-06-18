وزير النقل يبحث استعدادات السكك الحديدية لمظاهرات 30 يونيو

كتب : أ ش أ منذ 2 دقيقة

عقد الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل والمواصلات، اليوم، اجتماعا مع قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر برئاسة المهندس حسين زكريا رئيس الهيئة؛ لمناقشة الاستعداد لمظاهرات 30 يونيو الجاري والإجراءات التي ستتخذها الهيئة في هذا اليوم والاعتصامات المتوقعة على خطوط السكك الحديد.

وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات التي ستتخذها الهيئة يوم 30 يونيو الجاري بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد، كما تناول الاجتماع عمليات الصيانة ومستوى النظافة بالمحطات والقطارات، وكذلك أعطال التكييف بالقطارات.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أهابت في بيان لها السبت الماضي، بالمواطنين عدم قطع خطوط السكك الحديدية، وهو ما يتسبب في تعطيل حركة هذا المرفق المهم.

وقال المهندس حسين زكريا، في بيان الهيئة "إن قطع خطوط القطارات تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين الذين يعانون أشد المعاناة بسبب وقف حركة القطارات، ومنهم المريض والمسن وطلبة المدارس والجامعات"، مؤكدا أن هذا الأمر يسبب ارتباكا في جداول تسيير القطارات ما يكون له الأثر في تأخير مواعيد القطارات، ويكبد الهيئة خسائر جسيمة.