موظفو هيئة الأوقاف بأسيوط يواصلون إضرابهم عن العمل لليوم الثالث

واصل موظفو هيئة الأوقاف بمحافظة أسيوط، لليوم الثالث، إضرابهم عن العمل، وعددهم 150 موظفًا، لرفض وزارة المالية صرف الحد الأدنى لهم بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، وإلغاء حافز الإثابة، واعتباره مديونية على الموظفين يجب خصمه، وقاموا بكتابة مذكرة احتجاجية وتم رفعها لرئيس هيئة الأوقاف، تتضمن دخول موظفي الهيئة في إضراب مفتوح عن العمل حتى تعديل الأجور.

وطالب الموظفون المضربون عن العمل، بتعديل جدول الأجور بشكل كامل ليتناسب مع ما نقوم به من جهود نحو الحفاظ على أموال وممتلكات وأعيان الوقف الخيري، والعمل على تحصيل الإيجارات والمتأخرات وما نتعرض له من مساءلات من النيابة الإدارية والرقابة الإدارية وكل المسئوليات الملقاة على عاتقنا، ونرفع تظلمنا للسيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كما نتظلم أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أن ما نتقاضاه من أجر يقل بكثير عن توجيهات سيادته من الحد الأدنى للأجور، فالرئيس كان قد وجه بتخفيض قيمة إيجار الفدان إلى 2500 جنيه مراعاة للبعد الاجتماعى، فإننا نتوجه له بأن يراعى البعد الاجتماعى لموظفي هيئة الأوقاف كهيئة استثمارية ونقترح على سيادته ضم الهيئة لوزارة الاستثمار كهيئة استثمارية منتجة.