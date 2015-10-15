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الخارجية: مصر ستشارك في صياغة قرارات مجلس الأمن الخاصة بالمنطقة العربية

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الخارجية: مصر ستشارك في صياغة قرارات مجلس الأمن الخاصة بالمنطقة العربية الخارجية: مصر ستشارك في صياغة قرارات مجلس الأمن الخاصة بالمنطقة العربية

المستشار أحمد أبوزيد

أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث بإسم وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، إن فوز بعضوية مجلس الأمن لعامين جديدين يعتبر انجاز جديد والذي يعتبر المرة السادسة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الاعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من مانشيت إن مصر فازت بـ 179صوت من إجمالي 193، موضحًا إن مصر تشارك في صياغة قرارات مجلس الأمن الخاصة بالمنطقة العربية والأفريقية، مشيرًا إلى إن فوز مصر يعيد الثقة اليها من جديد ويثبت حضورها دبلوماسيًا، ونفى “أبو زيد” امكانية معرفة الدول التي امتنعت عن التصويت، مؤكدًا إن التصويت الذي حصلت عليه مصر كبير ويعتبر مسئولية جديدة تضاف على عاتقنا.

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