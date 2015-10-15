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مجموعة " بلو ريتم دو شانيل" Blue Rhythm De Chanel الجديدة

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مجموعة " بلو ريتم دو شانيل" Blue Rhythm De Chanel الجديدة مجموعة " بلو ريتم دو شانيل" Blue Rhythm De Chanel الجديدة

الخميس 15-10-2015 13:58

أطلقت شانيل Chanel مجموعة جديدة بعنوان " بلو ريتم دو شانيل" Blue Rhythm De Chanel. ونسبة لهذا الإسم، طغى اللون الأزرق باختلاف تدرّجاته على أغلبية المستحضرات من:
ظلال العيون بمجموعة من 4 ألوان " لي كاتر أومبر" Les 4Ombres أو لون واحد " أومبر أسانسيل سوينغ" OmbreEssentielle Swing
إلى طلاء الأظافر "لو فرني" Le Vernis
وحتى الماسكرا " سيل سانتيانت جاسي بلو" CilsScintillants Jazzy Blue.
يعتبر اللون الأزرق من الألوان المشرقة والقويّة التي تمنحك مكياج جريئاً ولامعاً.
ولتحقيق التناقض الجمالي، إليك ملمّع الشفاه الطبيعي "غلوس فولوم ترانسباران" Gloss Volume Transparent.
تابعي بالصور مستحضرات هذه المجموعة.

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