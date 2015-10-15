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زيوت لا غنى عنها لصحة شعرك ولمعانه

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زيوت لا غنى عنها لصحة شعرك ولمعانه زيوت لا غنى عنها لصحة شعرك ولمعانه

الخميس 15-10-2015 14:54

من منا لا تريد التمتع بشعر صحي ومتألق بدون إنفاق الكثير من المال على منتجات الشعر المختلفة؟
إليك هذه الزيوت للحفاظ على شعرك وتألقه:
1. إكليل الجبل أو زيت الروزماري: استخدم هذا الزيت قديماً للتخلص من تساقط الشعر، وهو رائع لفروة الرأس، وكل ما عليك فعله هو وضع زيت الروزماري مع تدليك فروة الرأس جيداً بلطف وتركه لمدة ساعة على الأقل، ثم اغسلي شعرك جيداً بالشامبو الخاص بك.
2. زيت اللافندر: يساعد اللافندر على زيادة نمو الشعر والحفاظ عليه، كما أن تدليك فروة رأسك ليلاً بزيت اللافندر سيساعدك في الحصول على نوم هادئ، لذا احرصي على تدليك فروة رأسك مرتين أسبوعياً على الأقل للحفاظ على نمو شعرك.
3. زيت الأرز الأطلسي: هو زيت يدخل في الكثير من مستحضرات التجميل، ويساعد على علاج الصلع، فإذا كنت تعانين من تساقط شعرك قومي باستخدام زيت الأرز الأطلسي.

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سيدتي