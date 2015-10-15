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مكياج ناعم لإطلالة التربان البرتقالي

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مكياج ناعم لإطلالة التربان البرتقالي مكياج ناعم لإطلالة التربان البرتقالي

هل أنت من عاشقات التربان؟ هل تودين أن تخطي نحو ألوان جريئة كالبرتقالي، وتتملكك الخشية من الوقوع في فخّ المكياج المبالغ فيه، وسط جرأة الألوان؟ إليك من "سيدتي نت" مكياجاً ناعماً مناسباً للتربان البرتقالي .

تحتاجين إلى :
-قلم كحل أسود جاف .
-أحمر شفاه باللون الزهري الطبيعي.
-ظلال باللون الذهبي اللامع.
-أساس وجه مناسب للون وجهك .

 

 

خطوة خطوة لتطبيق المكياج :
- وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.
- ارسمي بالكحل الأسود خط الكحل على الجفن العلوي.
- ارسمي بالكحل الأسود خط الكحل على الجفن السفلي.
- طبّقي ظلال العيون الذهبي على الجفن العلوي .
طبّقي ظلال العيون الذهبي، بشكل خفيف جداً، على الجفن السفلي.
- طبّقي أحمر الشفاه بشكل خفيف.

 

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