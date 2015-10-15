مصر تشكر الدول المساندة لها فى ترشحها لعضوية مجلس الأمن

رحبت رئاسة الجمهورية بانتخاب مصر اليوم لعضوية مجلس الأمن لعامى 2016/2017، وذلك خلال الانتخابات التى تمت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك. وأعربت مصر عن بالغ الشكر والتقدير لجميع الدول التى ساندت ترشيحها، وقالت إنها تتطلع إلى المشاركة الفعّالة فى أعمال مجلس الأمن خلال فترة عضويتها، والعمل مع جميع أعضائه فى مناخ من التنسيق والتعاون المشترك وطرح المبادرات ومتابعة تنفيذها بما يساهم فى تعزيز دور مجلس الأمن فى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقالت الرئاسة فى بيان لها: حصول مصر على العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها العالم تعبر عن ثقة المجتمع الدولى فى قدرة مصر على المساهمة بفعالية فى اتخاذ القرار الدولى، واعترافاً منه بدورها المؤثر فى تعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمى والدولى. ولقد حرصت مصر دوما على الاضطلاع بمسئولياتها التاريخية فى الدفاع عن القضايا العربية والإفريقية، فضلاً عن قيامها بدور مؤثر فى دعم الثوابت التى يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة بالنظر إلى كونها دولة مؤسسة للمنظمة ومساهما رئيسيا بالقوات فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأكدت مصر، فى هذه المناسبة أنها لن تألو جهدا فى الدفاع عن مصالح إفريقيا لتكون خير معبر عن طموحات شعوب القارة نحو تحقيق الاستقرار والأمن والتقدم والبناء. كما أكدت مصر كذلك أنها ستظل فى طليعة الدول الداعمة للجهود الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل وشامل فى الشرق الأوسط، وتستمر فى القيام بدور حاسم فى قيادة المنطقة نحو الاستقرار والتنمية، لاسيما فى ضوء التحديات الراهنة التى تحيق بها، وخاصة القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب الدولى والتطرف، وتسوية القضايا الإقليمية فى إطار احترام القانون الدولى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات فى ليبيا وسورية واليمن، فضلاً عن قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار النووى. وأعربت مصر أيضاً عن خالص التهنئة لحكومات وشعوب كل من السنغال، واليابان، وأوروجواى، وأوكرانيا بمناسبة انتخابهم لعضوية مجلس الأمن لعامى 2016/2017، وتتطلع إلى التنسيق والتعاون معهم فى مجلس الأمن سعياً لتلبية طموحات أعضاء الأمم المتحدة فى مواجهة التحديات الدولية القائمة بشكل فعّال يُحقق الأمن الجماعى ويدعم أهداف ومبادئ الميثاق. كما تقدر مصر الجهود التى قامت بها كل من الأردن، وتشاد، ونيجيريا، وليتوانيا، وشيلى المنتهية عضويتهم فى مجلس الأمن على ما قاموا به من جهود حثيثة لتعزيز العمل الدولى خلال فترة انضمامهم للمجلس، وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة التى كانت حريصة على الدفاع عن مصالح الدول العربية فى فترة شهدت تحديات جسام. ويتزامن فوز مصر بعضوية مجلس الأمن مع اقتراب موعد إنجاز الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل التى أقرتها القوى الوطنية والمتمثل فى إجراء الانتخابات البرلمانية. وتدعو رئاسة الجمهورية بهذه المناسبة جموع الناخبين للمشاركة الفعّالة فى التصويت خلال مختلف مراحل الانتخابات البرلمانية، للمساهمة فى بناء مستقبل أفضل لمصر فى إطار من التوافق المجتمعى وإعلاء قيمة الوطن.