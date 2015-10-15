أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
مقتل 20 شخصًا على الأقل جراء انقلاب عبارة في ميانمار -
ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تحرير 770 مخالفة فى حملة مرورية بالإسماعيلية

Google+ Print
تحرير 770 مخالفة فى حملة مرورية بالإسماعيلية تحرير 770 مخالفة فى حملة مرورية بالإسماعيلية
شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير الأمن بعودة الانضباط.

تمكنت الحملة التى ترأسها العميد حمدى عبد النبى وكيل إدارة المرور من تحرير وضبط 770 مخالفة شملت 377 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و110 مخالفات إزالة ملصقات و108 مخالفات انتظار خاطئ و3 حجز سيارة و98 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و13 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و15 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و37 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" 5 سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 4 رخص لمخالفة البيئة.

كما ألقت الحملة القبض على سائقين لقيادتهما تحت تأثير المخدر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365