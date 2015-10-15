تحرير 770 مخالفة فى حملة مرورية بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير الأمن بعودة الانضباط.

تمكنت الحملة التى ترأسها العميد حمدى عبد النبى وكيل إدارة المرور من تحرير وضبط 770 مخالفة شملت 377 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و110 مخالفات إزالة ملصقات و108 مخالفات انتظار خاطئ و3 حجز سيارة و98 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و13 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و15 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و37 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" 5 سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 4 رخص لمخالفة البيئة.

كما ألقت الحملة القبض على سائقين لقيادتهما تحت تأثير المخدر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.