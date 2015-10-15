سقوط عاطلين بحوزتهما بانجو وحشيش فى الإسماعيلية

ألقى رجال مباحث قسم ثان الإسماعيلية، القبض على عاطلين، بحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر، والحشيش، بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه النقيبين أحمد ثروت وإسلام مشهور معاونى المباحث بالقبض على كل من "م. م.ح" 18 سنة عاطل مقيم بحى السلام، دائرة قسم ثان وبحوزته 10 قطع من مخدر الحشيش، وزنت حوالى 100 جرام، و140 جنيهًا، وتليفون محمول، و"ع.ع.ع" 33 سنة عاطل مقيم بالبلابسة، دائرة قسم ثان وبحوزته 15 لفافة من نبات البانجو المخدر، وزنت كيلو جراما تقريبًا و235 جنيها وتليفون محمول.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه عملية الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهما المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.