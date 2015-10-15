"شباب من أجل الوطن" فى المنيا يعلن دعمه لقائمة "الجبهة"

انتهت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أقامه ائتلاف شباب من أجل الوطن بالمنيا للإعلان عن أسماء أفضل المرشحين بنظامى القائمة و الفردي فى دوائر المحافظة.>وشملت قائمة المرشحين الأفضل على المقاعد الفردى من وجهة نظر الائتلاف ما يلى :> دائرة مركز ديرمواس - حسنين ابو المكارم و محمد خليفه.>دائرة مركز ملوي - اشرف عشيري>دائرة بندر ملوي - شريف نادي>دائرة مركز ابو قرقاص- بركه سالم و اميل حبيب> دائرة بندر المنيا - رجب التوني و طارق فوده.>دائرة مركز المنيا - عبد العزيز الاحمداوي وعلي بدوي و العمده عثمان> دائرة مركز سمالوط - الدكتور علي الكيال ويوسف فيصل شاميه.>دائرة مركز مطاي وبني مزار - احمد شمردن و عمرو الحيني>وعن القوائم اعلن الائتلاف دعمه الكامل ل"الجبهة المصرية و تيار الاستقلال"بالصعيد.

وجاء في بيان للائتلاف أن مصر بصدد الانتخابات البرلمانية - الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق بل بالاحري اتمام ثورة الثلاثين من يونيو - وعلى المصريين أن يشاركوا بنسبه لا تقل عن المشاركة فى ثورة يونيو الأبية.

وأضاف خالد الحسين منسق عام الائتلاف: أطلقنا حملة الاصطفاف الوطني حول المرشحين لنعلن اليوم عنهم و الذين انطبقت عليهم المعايير الموضوعية المختلفة مثل المواقف الوطنية المختلفة و الكفاءة ومدى تلاحمه بالشعب وإلمامه بأدوار وصلاحيات البرلمان المقبل الواسعة.

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