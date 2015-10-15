بالصور ..مرشح مستقبل وطن بطنطا يطالب الشباب بالوعى والاهتمام بالمحليات

طالب المهندس علي محمد عز مرشح حزب مستقبل وطن بالدائرة الثانية فى الغربية ومقرها مركز طنطا ، "رقم " 1 رمز الكتاب"، شباب الدائرة بالوعي السياسي والمشاركة بإيجابية في انتخابات البرلمان، والحفاظ علي حقوقهم المكتسبة من خلال المشاركة الفعالة في انتخابات المحليات والتي تعقد بعد انتخابات مجلس النواب .

جاء ذلك خلال لقاء عز بشباب الدائرة في الدورات الرياضية واللقاءات السياسية للتوعية بانتخابات البرلمان .

>وشدد المرشح علي التوعية والمطالبة بالحقوق من خلال القنوات المشروعة ، والأطر الرسمية ، مؤكدا أن الانتخابات القادمة حتمية وضرورية للخروج بمصر إلي بر الأمان وتحقيق مكتسبات ثورة 30 يونيو من خلال استحقاق الانتخابات البرلمانية .

وأكد مرشح حزب مستقبل وطن بدائرة مركز طنطا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تزور لصالح أحد ، وليس للحكومة مصالح شخصية سوي المصلحة العامة للوطن بشكل عام ، والشعب المصري هو من يختار ويقرر ، والحكم للصندوق الانتخابي.

واكد عز في لقاءاته الجماهيرية لشرح برنامج الحزب ان دور عضو مجلس النواب في المقام الأول رقابي وتشريعي ثم التواصل الجماهيري للعمل علي حل مشاكل المواطنين .

يذكر أن علي عز يعمل مدير عام بشركة غاز مصر ، وابن الراحل " محمد علي عز" عضو مجلس الشعب الأسبق عن الدائرة ، ويحظي بخبرة الشيوخ التي ورثها عن والده ومحبة كبار العائلات بالدائرة , وتواصله الجيد مع الشباب في قطاعات وقري الدائرة .



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