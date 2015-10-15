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بالصور ..مرشح مستقبل وطن بطنطا يطالب الشباب بالوعى والاهتمام بالمحليات

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بالصور ..مرشح مستقبل وطن بطنطا يطالب الشباب بالوعى والاهتمام بالمحليات بالصور ..مرشح مستقبل وطن بطنطا يطالب الشباب بالوعى والاهتمام بالمحليات
طالب المهندس علي محمد عز مرشح حزب مستقبل وطن بالدائرة الثانية فى الغربية ومقرها مركز طنطا ، "رقم " 1 رمز الكتاب"، شباب الدائرة بالوعي السياسي والمشاركة بإيجابية في انتخابات البرلمان، والحفاظ علي حقوقهم المكتسبة من خلال المشاركة الفعالة في انتخابات المحليات والتي تعقد بعد انتخابات مجلس النواب .

جاء ذلك خلال لقاء عز بشباب الدائرة في الدورات الرياضية واللقاءات السياسية للتوعية بانتخابات البرلمان .
>وشدد المرشح علي التوعية والمطالبة بالحقوق من خلال القنوات المشروعة ، والأطر الرسمية ، مؤكدا أن الانتخابات القادمة حتمية وضرورية للخروج بمصر إلي بر الأمان وتحقيق مكتسبات ثورة 30 يونيو من خلال استحقاق الانتخابات البرلمانية .

وأكد مرشح حزب مستقبل وطن بدائرة مركز طنطا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تزور لصالح أحد ، وليس للحكومة مصالح شخصية سوي المصلحة العامة للوطن بشكل عام ، والشعب المصري هو من يختار ويقرر ، والحكم للصندوق الانتخابي.

واكد عز في لقاءاته الجماهيرية لشرح برنامج الحزب ان دور عضو مجلس النواب في المقام الأول رقابي وتشريعي ثم التواصل الجماهيري للعمل علي حل مشاكل المواطنين .

يذكر أن علي عز يعمل مدير عام بشركة غاز ، وابن الراحل " محمد علي عز" عضو مجلس الشعب الأسبق عن الدائرة ، ويحظي بخبرة الشيوخ التي ورثها عن والده ومحبة كبار العائلات بالدائرة , وتواصله الجيد مع الشباب في قطاعات وقري الدائرة .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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