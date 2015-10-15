محافظ سوهاج : ضبط 5200 شيكارة أسمدة كيماوية بدار السلام

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان أن مديرية التموين شنت بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين ومديريتى الصحة والطب البيطري حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 5200 شيكارة أسمدة كيماوية أهالي بإجمالي 260 طن فى مركز دار السلام وحررت محضر ضد عاطف .أ .ع المسئول عن مطحن سلندرات طما لعدم إلتزامه بنسبة خلط الأقماح المحلية والمستوردة اضافة الى تحرير 25 محضر للمخابز المخالفة " عدم إعلان عن موعيد التشغيل ، نقص وزن ، عدم إنتظام سجلات الحركة ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات" .

ومن جانبه أكد شمس الدين يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج أن الحالة التموينية مستقرة والخبز والدقيق متوفر بالمخابز والمستودعات والمعروض من السلع الأساسية ومستوعات البوتاجاز كافى ، و ساد الهدوء جميع محطات تموين السيارات بعد ضخ كميات إضافية من البنزين " 80 ، 92" .

وشدد المحافظ علي المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الاسواق وتفعيل الدور الرقابي لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، ومتابعة محطات تموين السيارات ، والتأكد من جودة وصلاحية السلع حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .