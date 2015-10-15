أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
مقتل 20 شخصًا على الأقل جراء انقلاب عبارة في ميانمار -
ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ سوهاج : ضبط 5200 شيكارة أسمدة كيماوية بدار السلام

Google+ Print
محافظ سوهاج : ضبط 5200 شيكارة أسمدة كيماوية بدار السلام محافظ سوهاج : ضبط 5200 شيكارة أسمدة كيماوية بدار السلام
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان أن مديرية شنت بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين ومديريتى الصحة والطب البيطري حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 5200 شيكارة أسمدة كيماوية أهالي بإجمالي 260 طن فى مركز دار السلام وحررت محضر ضد عاطف .أ .ع المسئول عن مطحن سلندرات طما لعدم إلتزامه بنسبة خلط الأقماح المحلية والمستوردة اضافة الى تحرير 25 محضر للمخابز المخالفة " عدم إعلان عن موعيد التشغيل ، نقص وزن ، عدم إنتظام سجلات الحركة ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات" .

ومن جانبه أكد شمس الدين يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج أن الحالة التموينية مستقرة والخبز والدقيق متوفر بالمخابز والمستودعات والمعروض من السلع الأساسية ومستوعات البوتاجاز كافى ، و ساد الهدوء جميع محطات تموين السيارات بعد ضخ كميات إضافية من البنزين " 80 ، 92" .

وشدد المحافظ علي المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الاسواق وتفعيل الدور الرقابي لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، ومتابعة محطات تموين السيارات ، والتأكد من جودة وصلاحية السلع حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد