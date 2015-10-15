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بالصور.. تظاهر طلاب الثانوية ضد الغياب الإلكترونى بالشرقية

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بالصور.. تظاهر طلاب الثانوية ضد الغياب الإلكترونى بالشرقية بالصور.. تظاهر طلاب الثانوية ضد الغياب الإلكترونى بالشرقية
بشعارات "باطل ، باطل" ، "مش هنمشى" واحد، اتنين الوزير فين "تجمع العشرات من طلاب وطالبات الثانوية العامة أمام ديوان عام محافظة الشرقية، اليوم للمطالبة بإلغاء نظام الغياب الإلكترونى وربطه بدرجات من المجموع الكلى وأصيب أحد الطلاب بإغماء، بسبب شدة الحرارة ومضاعافات إصابته بالسكر .

وقال الطالب "ح . م" من المدرسة الثانوية العسكرية، إن المدرسة معروفة بالكثافة الطلابية المرتفعة وتكدس الفصول، وربط الحضور بالمجموع إجحاف لحقوقنا، إضافة إلى ضعف قدرتنا على التحصيل الدراسى بالفصل .

وأضافت الطالبة منة إبراهيم من مدرسة اللغات: لا أستوعب فى الفصل، فيما أكدت زميلتها رضوى أن القرار كان يجب تطبيق على الصفين الأول والثانى الثانوى أولا، لدراسة عيوبه ومميزاته ثم تطبيقه على الثاوية العامة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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