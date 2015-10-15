التحقيق مع سائق متهم بالتحرش بتلميذة أمام مجمع مدارس فى الخصوص

تباشر نيابة الخصوص برئاسة محمود سعيد رئيس النيابة، التحقيق مع سائق توك توك حاول التحرش بتلميذة فى الصف السادس الابتدائى بمجمع الخصوص للتعليم الأساسى.

كان الرائد أحمد عصر رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص تلقى بلاغا بالواقعة وتبين أن " هشام ن م " – 20 سنة – سائق توك توك حاول التحرش بالتلميذة بعد خروجها من المدرسة أثناء الفسحة لشراء سندوتش.

وبمواجهة المتهم اعترف أنه كان يقف بالتوك توك أمام المدرسة لمعاكسة الطالبات وعندما شاهد التلميذة عاكسها فضبطه أفراد الأمن واقتادوه إلى قسم الشرطة حيث تحرر محضرا له وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيقات بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال بنها.